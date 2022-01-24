Fatma Girik cenazesiyle ilgili isteğini açıklamıştı

Fatma Girik daha önce yaptığı açıklamada, "Büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum" demişti.

Yeşilçam'ı unutulmaz oyuncularından Fatma Girik'in, sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

Fatma Girik'in ölüm haberi sonrası usta oyuncunun ölümle ilgili söylediği sözler gündem oldu.

"YENİLERİ GELECEK"

Yıllarca beraber olduğu ve kaybettiğinde çok üzüldüğü eşi Memduh Ün hakkında konuşan Girik, "Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh’a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin." demişti.

"SESSİZ SEDASIZ GİTMEK İSTİYORUM"

Fatma Girik, ölümünden sonra nasıl bir cenaze töreni istediğini de söylemişti. Girik, açıklamasında “Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum.” ifadesini kullanmıştı.