Fatma Girik: Evden çıkmadım

Figüran olarak adım attığı Yeşilçam'da kariyerine yaklaşık 200 film sığdıran Fatma Girik, koronavirüs salgını sebebiyle Bodrum'daki evninden çıkmıyor.

Usta oyuncu Fatma Girik, geçirdiği kalça ameliyatı sonrası Bodrum’daki evine misafir kabul etmiyor, dışarı çıkmıyordu.

Koronavirüs salgınına yakalanmamak için kurallara uyan Girik, normalleşme sürecinde bile tedbiri elden bırakmadığını söyledi.

"İZİN KAĞIDI LAZIMDI"

Usta oyuncu, “Salgın dolayısıyla hep evde oturdum. Kimse dışarıya çıkmazken benim çıkmam olmazdı. Herkes gibi kurallara uydum. Dışarıya çıkmam için izin kağıdı vereceklerdi ancak istemedim. Bu süreci de birlikte atlatacağız” dedi.