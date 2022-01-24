Fatma Girik veliahdını ilan etmişti

79 yaşında hayata gözlerini yuman Fatma Girik, Tuba Büyüküstün'ü veliahdı ilan etmişti.

Sağlık sorunları yaşayan Fatma Girik, uzun zamandır tedavi görüyordu. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Fatma Girik yaşamını yitirdi. Fatma Girik, son verdiği söyleşilerden birinde veliahdını ilan etmişti.

"MÜTHİŞ BİR KIZ"

Kendisinin veliahdı olarak Tuba Büyüküstün’ü gördüğünü söyleyen ünlü oyuncu, “Müthiş bir kız. Onu kendime de çok benzetiyorum. Dilerim bahtı hep açık olur. Ben bütün gençleri çok seviyorum. Güzel işler yapsınlar istiyorum. Biz yoklukta neler yaptık neler.” şeklinde konuşmuştu.