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    Fatma Girik veliahdını ilan etmişti

    79 yaşında hayata gözlerini yuman Fatma Girik, Tuba Büyüküstün'ü veliahdı ilan etmişti.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 11:02
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    Fatma Girik veliahdını ilan etmişti

    Sağlık sorunları yaşayan Fatma Girik, uzun zamandır tedavi görüyordu. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Fatma Girik yaşamını yitirdi. Fatma Girik, son verdiği söyleşilerden birinde veliahdını ilan etmişti.

    "MÜTHİŞ BİR KIZ"

    Kendisinin veliahdı olarak Tuba Büyüküstün’ü gördüğünü söyleyen ünlü oyuncu, “Müthiş bir kız. Onu kendime de çok benzetiyorum. Dilerim bahtı hep açık olur. Ben bütün gençleri çok seviyorum. Güzel işler yapsınlar istiyorum. Biz yoklukta neler yaptık neler.” şeklinde konuşmuştu.

    Fotoğraflarla Fatma Girik FOTO GALERİ

    Fatma Girik veliahdını ilan etmişti #1

    Fatma Girik veliahdını ilan etmişti #2


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