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    Fatma Girik'in ardından dostları gözyaşlarına boğuldu

    Yakın arkadaşı Fatma Girik'in ölüm haberinden sonra canlı yayına bağlanan Hülya Koçyiğit, konuşmakta güçlük çekti.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 10:27
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    Fatma Girik'in ardından dostları gözyaşlarına boğuldu

    Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olan Fatma Girik, hayatını kaybetti. Acı haberin ardından açıklama yapan Hülya Koçyiğit, yayında konuşmakta güçlük geçerek gözyaşlarına boğuldu.

    "ÇOK İYİYDİ"

    Koçyiğit, "Başımız sağ olsun. Benim çok çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Onu kaybettiğimize inanamıyorum. Onu sık sık ziyaret ederdim. Konuşabilmek için kendimi toparlamaya çalışıyorum. Bir ay kadar önce kendisini ziyaret etmiştim. Çok iyiydi. Aklı başındaydı. Yürüyemiyordu, onun için fizik tedavi görüyordu. Beni sonra ararsanız daha iyi olacak." dedi.

    CÜNEYT ARKIN AĞLAMAKTAN KONUŞAMADI

    Canlı yayınına bağlanan Cüneyt Arkın, ağlamaktan konuşamadı. "İnanamıyorum. Bağıra bağıra ağlamak istiyorum. Gitti yüreğim yanıyor. Yüreğim yanıyor. Ah ah gitti gitti... Allahım sabır versin. Gözümün önünde o mavi bakışları, o yiğit halleri. Tanıdığım en cesur insandı Öylesine zarif, ince, dünyalar güzeli hanımefendiydi o. Canım canım canım..." diyerek acısını dile getirdi.

    "SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

    Perihan Savaş da Fatma Girik’in ölümünün ardından gözyaşları içinde şu açıklamaları yaptı: "Sözün bittiği yerdeyiz aslında Türk Sineması gerçekten çok önemli bir değerini daha kaybetti. Ben kendisi ile bir film çektim. Çok sevecen, çok cana yakın filmdeki bütün kıyafetlerimle makyajımla kendisi ilgilendi. Kardeşini oynuyordum onun, gerçekten çok üzgünüm. Söyleyeceklerim bu kadar."

    Fatma Girik'in ardından dostları gözyaşlarına boğuldu VİDEO

    Fatma Girik in ardından dostları gözyaşlarına boğuldu #1

    Fatma Girik in ardından dostları gözyaşlarına boğuldu #2

    Fatma Girik in ardından dostları gözyaşlarına boğuldu #3

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    Fatma Girik in ardından dostları gözyaşlarına boğuldu #8



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