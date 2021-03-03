Fatma Turgut: Sertab Erener’le küstük

Fatma Turgut, 8 yıl dostluk yaptığı Sertab Erener'le artık konuşmadığını söyledi.

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, Youtube'da yayınlanan bir programa programına konuk oldu.

Turgut, bir dönem yakın arkadaş olduğu Sertab Erener’le artık konuşmadığını söyledi:

"DOYDUK"

“8 yıl kadar uzun bir süredir yakın arkadaştık. Ama artık konuşmuyoruz. Birbirimize doyduk.”

"GRUP DAĞILDI"

Eski grubu Model hakkında da bilinmeyenleri anlatan şarkıcı, “Model, iyi bir oluşumdu. Güzel işler yapıldı ve grup dağıldı. Grup üyeleri Amerika’ya yerleşti. Albüm yapacaktık... Bir anda aradılar ve ‘Türkiye’ye dönmeme kararı aldık’ dediler. Ben de burada ne yapayım, kendi yoluma devam ettim. Hiçbir grup üyesiyle görüşmüyorum.” diye konuştu.