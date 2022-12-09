Fazıl Say: İyi değilim

Fazıl Say, boşanmanın ardından yaptığı paylaşımla sosyal medyaya ara vereceğini duyurdu.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, 2019 senesinde evlendiği Ece Dağıstan ile geçtiğimiz haftalarda boşandıklarını duyurmuştu.

Fazıl Say, şimdi ise Instagram sayfasından paylaştığı bir gönderiyle takipçilerini üzdü.

"Tedavim gerek"

İzninizle uzunca bir müddet sosyal medyaya ara vermek istiyorum. Bestelerime konserlerime konsantre olmak istiyorum. Onlar benim tek tedavim şu an. Tedavi , çünkü iyi değilim. İyi olmak için zamana ihtiyaç var. İnançla ve umutla devam edeceğim ama zamana ihtiyaç var.

"Sinsice binmiş omuzlarıma"

Konserlerde “iyi”yi içime çekebiliyorum. Kaplayabiliyor benliğimi. Bu benim tek umudum şu an. Ama dışarısı? Onca verdiklerimiz? … Çoğumuzun durumu böyle olabilir. Büyük bir yük, sinsice binmiş omuzlarımıza.

"Zeytin dikmeliyiz"

21. Yüzyıla girerken neler hayal etmiştik… Ya şimdi? … Bu ülke de iyi değil.. Dünya da iyi değil… Kötü etkiliyor insanları… İyiye inanan insanları… … Sağlıcakla kalın. Evrendeki iyiden vazgeçmeyelim.. Yani 70’inde bile zeytin dikmeliyiz. Unutmayalım bu sözleri.. Uzun bir müddet sonra güçlü olarak döneceğim. Sevgiyle, içtenlikle..



