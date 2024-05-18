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Fazıl Say, Belgrad'da hayranlarının karşısına çıktı.
O anları da sosyal medya hesabından paylaşan Say'ın performansı izleyenlerden alkış aldı.
Heyecanlı anları dikkati çekti
Piyano çaldığı için heyecanlanan ve ortamın atmosferine kendisini kaptıran Fazıl Say'ı Orkestra şefi John Axelrod, yakından ve beğeniyle izledi.
O anları Say, "Belgrad Filarmonia... Serbia , April 2023. Gershwin-Say “Summertime Variations.” Orkestra şefi sevgili John Axelrod bis parçasını yakın çekim izlemek istedi)))" sözleriyle yayınladı.
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