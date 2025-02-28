Fazla spor sakatladı! Oyuncu Nesrin Cavadzade hastanelik oldu

Haber Merkezi
Ekranların sevilen oyuncularından Nesrin Cavadzade bu defa sevenlerini korkuttu.
Set çıkışı çifte antrenman yapan oyuncunun fazla spordan kalça kemiklerinde ödem oluştu. 6 hafta istirahat verdiği oyuncu 10 gün setten uzak kaldı.
Sosyal medya hesabından koltuk değnekleriyle video paylaşan güzel oyuncuya takipçilerinden geçmiş olsun mesajları geldi.
KOLTUK DEĞNEKLERİYLE SETE GELDİ
Fizik tedavi gören Nesrin Cavadzade, koltuk değnekleriyle iş başı yaptı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış