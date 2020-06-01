Fedon: Denize düştüm

Ünlü şarkıcı Fedon, yasak kalkar kalmaz denize girdi.

Yaklaşık 2,5 ay önce getirilen denize girme yasağı bugünden itibaren kaldırıldı.

Deniz aşığı olan 73 yaşındaki Fedon, özel izinle soluğu Bodrum'a gitti. Çok mutlu olan Fedon, Instagram hesabından denize balıklama atladığı videoyu yayınladı.

"YAZ BAŞLADI"

Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımla "Bu sene de Allah nasip etti denize düştüm ve yaz sezonu başlamıştır" dedi.