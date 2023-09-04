Fedon, sahnede güldürdü Yaz ve bronz ten denildiğinde ilk akla gelen isim olan şarkıcı Fedon, Bodrum konserindeki açıklamalarıyla güldürdü.

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Taverna müziğinin sevilen ismi Fedon, önceki gün Bodrum'da sahne aldı.

Programına her sahnesinde olduğu gibi neşeli bir giriş yapan Fedon, ''Yaz sezonunu bir türlü bitiremedik sayenizde iyi ki varsınız.

"Azrail dosyamı kaybetti"

Sağlığım el verdikçe sahnelerden inmeyeceğim. Sanırım Azrail dosyamı kaybetti. Benden öyle kurtulamayacaksınız.'' diyerek hayranlarını kahkahaya boğdu.

Fedon, geçtiğimiz aylarda Torba'da bulunan bir mekanda konser vermişti.

"Koç gibiyim"

Konser öncesi kameralar karşısına geçen 76 yaşındaki şarkıcı, fit hali ve dinç görüntüsü hakkında, "Koç gibiyim. Allah'a şükür sağlık sorunum yok. Yüzüyorum, geziyorum, eşek gibi çalışıyorum ama bey gibi de yaşıyorum." ifadelerini kullanmıştı.