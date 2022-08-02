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- Fehriye Evcen ve oğlu Karan koronavirüse yakalandı
Fehriye Evcen ve oğlu Karan koronavirüse yakalandı
Koronavirüse yakalanan Fahriye Evcen ve oğlu Karan evde tedavi görüyor.
- Haber Merkezi
- 02.08.2022 - 10:31
- Güncelleme : 02.08.2022 - 11:29
İkinci bebeğine 3.5 aylık hamile olan Fahriye Evcen, Bodrum tatilinde koronavirüse yakalandı.
Pozitif
3 yaşındaki oğlu Karan’ın hastalığı kapmasının ardından Bodrum'daki özel bir hastaneye başvuran Evcen’in de test sonucu pozitif çıktı.
Ana-oğul hastalığı atlatmak için evde tedavi görüyor.