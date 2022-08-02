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    Fehriye Evcen ve oğlu Karan koronavirüse yakalandı

    Koronavirüse yakalanan Fahriye Evcen ve oğlu Karan evde tedavi görüyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 11:29
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    Fehriye Evcen ve oğlu Karan koronavirüse yakalandı

    İkinci bebeğine 3.5 aylık hamile olan Fahriye Evcen, Bodrum tatilinde koronavirüse yakalandı.

    Pozitif

    3 yaşındaki oğlu Karan’ın hastalığı kapmasının ardından Bodrum'daki özel bir hastaneye başvuran Evcen’in de test sonucu pozitif çıktı.

    Ana-oğul hastalığı atlatmak için evde tedavi görüyor.

    Fehriye Evcen ve oğlu Karan koronavirüse yakalandı #1

    Fehriye Evcen ve oğlu Karan koronavirüse yakalandı #2

    Fehriye Evcen ve oğlu Karan koronavirüse yakalandı #3


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