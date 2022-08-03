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    Fenerbahçeli futbolcu Bruma ifşa oldu

    Fenerbahçe'de top koşturan Bruma'nın, fenomen Gizem Bağdaçiçek'e mesajları ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 10:14
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    Fenerbahçeli futbolcu Bruma ifşa oldu

    Fenerbahçeli futbolcu Armindo Bruma, Instagram hesabından fenomen Gizem Bağdaçiçek'e mesaj atması ile gündem oldu.

    Bir cinsel içerik platformunda paylaşımlar yapan ve sosyal medyada fenomen olan Gizem Bağdaçiçek isimli model, 27 yaşındaki futbolcunun kendisine DM'den gönderdiği mesajların ekran görüntüsünü yayınlandı.

    Tanışmak istedi

    Yayınlanan mesajlarda Bruma'nın, Bağdaçiçek'le tanışmak istediği ve "Merhaba" dediği görülüyor.

    Fotoğraflarını da beğenen ünlü futbolcunun mesajlarını ifşa eden Bağdaçiçek'e, bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

    "Vaatler vermek istemiyorum"

    Bruma, Fenerbahçe'ye transferi sonrası şunları söylemişti: "Ben burada vaatler vermek istemiyorum. Çalışmalarımı en iyi şekilde sürdürüp takımıma yardımcı olmak istiyorum. Hedeflerimize ulaşmak istiyorum. Taraftarlarımız zaten benim oyun stilimi biliyorlar. Yavaş yavaş performansıma ulaşacağımı düşünüyorum. Sakinim. Elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum."

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