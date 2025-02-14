Haber Merkezi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında sahasında Anderlecht’i 3-0 mağlup etti. Bu maçın rövanşı 20 Şubat Perşembe günü Belçika’da oynanacak.
Fanatik Fenerbahçeli güzel oyuncu Bade İşçil'den galibiyet videosu geldi.
BADE'NİN GALİBİYET DANSI
3-0'lık galibiyet sonrası çok mutlu olan İşçil, müziği açtı ve kamera önünde dans etmeye başladı.
Sarı taytını giyip çılgınlar gibi dans eden İşçil'in o halleri, sosyal medyada gündem oldu.
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