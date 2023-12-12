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Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo'dan bebek müjdesi

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo'dan bebek müjdesi Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile eşi Adriana Catarina'nın hamile olduğunu duyurdu.