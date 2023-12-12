Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo'dan bebek müjdesi

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Fenerbahçe'nin Portekizli yıldız topçusu Miguel Crespo'dan müjdeli haber geldi.
2017'de aşk yaşamaya başladığı Adriana Catarina ile geçen yaz nihah masasına oturan 27 yaşındaki sarı-lacivertli yıldız, ilk kez baba olacağını duyurdu.
Bebek müjdesi
Miguel Crespo, bebek müjdesi veren eşi Adriana Catarina’yı öpücüğe boğdu.
Fenerbahçe'nin topçuları, bu sezon sık sık bebek haberleriyle gündeme geliyor. 2014'te evlenen Serdar-Tuğçe Aziz'in ilk göz ağrıları Yaman Ali 6 yaşında. Yaklaşık 1 ay sonra da Yaman Ali’ye kardeş gelecek.
Umut-Enfal Nayir, oğulları Azur'u daha geçen yıl kucaklarına almıştı. Genç çift ikinci bebek için de gün sayıyor.
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