Fenomen Banu Parlak hakkında yeni şikayet: Köpeği, cins köpeği parçaladı! Oturduğu sitede gezdirmeye çıkardığı köpeği, küçük cins köpeğe saldırarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Korku dolu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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ensonhaber.com

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın adı sık sık olaylar karışıyor.

Parlak bu kez köpek saldırısı olayıyla gündeme geldi.

Yaşadığı lüks sitede Drago isimli cins köpeğini gezdiren Parlak, site sakinleriyle karşılaştı.

Köpeği saldırdı

Bu sırada elinden kaçan köpeği, sahibinin gezdirdiği küçük cins köpeğe saldırdı.

Korku dolu anları kaydeden kişi, sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerde video çeken kişinin çığlıklar attığı duyulurken, Parlak ve köpeğin sahiplerinin panik içinde ayırmaya çalıştığı görüldü.

Küçük köpek hayatını kaybetti

Ancak Drago isimli köpek, yakaladığı küçük cinsi bırakmayarak parçaladı.

Ardından aile yeni bir video çekerek köpeklerinin hayatını kaybettiğini, Banu Parlak'tan şikayetçi olduklarını belirtti.

"Koklamak ve oynamak istedi"

Yaşananlar sosyal medyada gündemini korurken, Parlak'tan açıklama geldi.

Köpeğinin sadece koklamak ve oyun oynamak istediğini iddia eden Banu Parlak, ailenin köpeklerine ve kendisine saldırdığını de ifade etti.

İşte o açıklama...