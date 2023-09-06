Fenomen Batuhan Boz ve Oğulcan Yılmaz sözleştikleri mekanda kavgaya tutuştu: O anlar kamerada Evlilik programıyla tanınan fenomen Batuhan Boz ile Oğulcan Yılmaz'ın arasındaki husumet, programın dışına da yansıdı. Bir mekanda bir araya gelen iki isim, tansiyonun yükselmesiyle birbirine girdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA YouTube ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kısmetse Olur Aşkın Gücü adlı programda her bir yarışmacı ayrı dikkat çekiyor. Programın erkek yarışmacıları Batuhan Boz ve Oğulcan Yılmaz arasındaki husumet dışarıya da yansıdı. İki isim, geçtiğimiz pazar günü saat 15.40 sıralarında İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir mekanda sözleşti. Tartışma yumruklu kavgaya döndü Boz, aralarında husumet bulunan Yılmaz tarafından Şişli Nişantaşı’nda bulunan bir kafeteryaya davet edildi. Bir araya gelen ikili, konuştukları sırada aralarında tansiyon yükseldi. Twitter'da bizi takip edin Tartışmanın kavgaya dönmesiyle, tekme ve yumruklar havada uçuşmaya başladı. 'Cep telefonum çalındı' iddiası Sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavga anı kameralara yansıdı. Polis, tarafları gözaltına aldı. Kavga sonrası arkadaşıyla birlikte darp raporu alan Batuhan Boz, emniyete verdiği ifadede yaklaşık 70 bin lira değerinde cep telefonunun çalındığını iddia etti. Telefonu teslim etti İhbar üzerine gözaltına alınan taraflar emniyete götürüldü. Oğulcan Yılmaz ise Batuhan Boz'a ait olduğu öne sürülen telefonu polise teslim etti. Oğulcan Yılmaz ve diğer saldırganlar hakkında “Kasten Yaralama”, “Tehdit ve Hakaret” suçlarından adli işlem yapıldı. Taraflar, ifadeleri alınması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

Google News

Abone Ol