Fenomen Cemal Can Canseven bıyık bıraktı! Yeni imajına takipçileri yorum yağdırdı

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2020'de Survivor şampiyonu olan Cemal Can Canseven paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü fenomenlerden.

Ünlü isim son olarak imajıyla dikkat çekti.

Instagram hesabından sürekli paylaşım yapan fenomen isim, yarışmadan sonra sakallarını hemen kesmişti. Uzun zamandır sakalsız olan Canseven, bıyık bıraktı.

"BIYIKLARIMA LAF ETMEK YOK"

Yeni imajını takipçilerinin beğenisine sunan Canseven paylaşıma "Sakın bıyıklarıma laf etmek yok" notunu düştü.

3 milyon takipçisi olan Cemal Can Canseven, geçtiğimiz günlerde anne ve babasının evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.