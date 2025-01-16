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Son günlerde magazin gündemine yer alan 'tekelleşme' iddiaları gitmek bilmiyor.

Sosyal medyada 'sihirbazbayan' adıyla tanınan fenomen Ceren Yılmaz, son olarak 'Çöp Adam' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddialarda bulundu.

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Yılmaz, ikili için söyledikleriyle gündem oldu.

'24 yaşında kendi başıma bir şey yapmak istiyorum' diyerek sözlerine başlayan Ceren Yılmaz, işlerinin engellendiğini söyledi.

"TEHDİT EDİLİYORUM"

Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken'in kendisine dava açtığını belirten isim, şu ifadeleri kullandı: "Görüntü davasıyla ilgili bana bir kağıt geldi ve Türkiye'ye çağrılıyorum ifade verebilmem için... Ben bu insanların isimlerini vermeyeyim diye tehdit ediliyorum. İşlerime taş koyuyorlar."

Elçin Sangu'nun sevgilisiyle yaptığı iş sırasında yaşadığı sorunlardan da bahseden Yılmaz, kendisine Sangu ve Özdiken tarafından açılan davaya ilişkin savcılık dilekçesini de yayınladı.

Sangu'nun sevgilisi Özdiken, geçtiğimiz saatlerde konuyla ilgili sessizliğini ilk kez bozdu. İşte Yunus Özdiken'in açıklaması:

"Bilgisizlikle dolu bir video. Elçin Sangü değil öncelikle. Polis çağırıyorsa gideceksin. Hangi cahilliği yazayım buraya. Bu şekilde ünlü olmaya çalışan insanlara dikkat edin. İşine gelince akıllı ama datasını kopyalamamış. Söyledikleri size hiç mantıklı geliyor mu?"