Fenomen çift Seda Özkan ve Nisan Hakan'dan kötü haber! Bebeklerinin kalbi durdu

Haber Merkezi

Sosyal medya platformlarının tanınan yüzlerinden olan Seda Özkan ve Nisan Hakan çifti, geçtiğimiz günlerde ikinci bir bebek beklediklerini açıklamıştı. Fenomen çift, acı haberi duyurdu.

Küçük kızına bir kardeş daha geleceğini açıklayan Özkan, bu sefer yaptığı paylaşımda kötü haberi verdi.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Özkan, "Bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Çok üzgünüz. Bu süreçte ilgilenmemiz gereken bir kızımız var. Birlikte olmak iyi gelecek bizlere." dedi.