Fenomen Danla Bilic'e 'metres' dediler! Cevabı gündem oldu

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Yaptığı makyaj videolarıyla sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son zamanlarda yaptırdığı estetikler ve ilişkileriyle gündeme geliyordu.

Etkinlik etkinlik gezen Bilic, geçtiğimiz haftalarda "Türkiye’de erkek kalmadı. Hep ağlıyorlar, hep istiyorlar. Biz erkek olduk, onlar kadın." sözleriyle tartışma yaratmıştı.

"BUNLAR GİBİ OLMAK LAZIM"

Bilic bir kullanıcının metres damgası yapıştırmasıyla gündeme geldi. Bir kullanıcı "Gidip böyle bunu istiyorum dediğim şeyi keşke bana verseler. Danla Bilic'in Duygu Özaslan'ıın hep öyle oluyor ne kadar ilginç. Metres olmak gerekiyor demek ki" paylaşımı yaptı.

"ŞİMDİ BİZ NE ALAKA"

Danla Bilic de bu paylaşımı görünce kendini tutamayıp yanıt verdi. "Şimdi biz ne alaka metres olduk durup dururken" dedi.