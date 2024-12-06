Fenomen Eylül Öztürk boşanıyor! 7 yıllık eşinden ayrılık nedenini sosyal medyadan açıkladı

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Kendisi gibi fenomen olan Dilan Polat'ların operasyonlarının ardından hakkında dava açılarak mal varlığına el konulan Eylül Öztürk, 2 çocuğunun babası 7 yıllık eşi Barış Kenan Özkan ile boşanma kararı aldıklarını açıkladı.

Instagram hesabından açıklama yapan Eylül Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

DETAY YOK

"Bu arada size sözüm vardı bir gün bir şey olursa söylerim diye. Çok detaya girmeyeceğim, dün Kenan ile evleri ve işleri de ayırma kararı aldım. Boşanma sürecini şu anda bulunduğum durumdan ötürü yapamıyorum ama zamanı geldiğinde resmiyette de halledeceğim.

"MERAKLI KÖFTELERSİNİZ"

İki ayağım bir pabuca girdi bu Amerika'da her şey üst üste geldi. Siz meraklı köfte olduğunuz için sormadan ben söyleyeyim dedim. Ben bu şekilde çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Zaten yeni ev alıyorum biliyorsunuz, orada bir düzen kurup biraz kendime de bir fırsat tanımak istiyorum.

"SÜSLÜ KELİMEM YOK"

Çocuklarla düzenli olarak görüşmeleri olacak yanımda görürseniz de şaşırmayın ama durum bundan ibaret. Herkesin hakkında hayırlısı olsun, konu da uzamasın temcit pilavı gibi. Lütfen. Hiç öyle süslü kelimeler de kuramayacağım valla. Neyse o. Siz beni anladınız."