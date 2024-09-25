Fenomen Kadir Ezildi nişan takılarını sosyal medyadan paylaştı! Bir kez daha nişan yapan sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, gram, çeyrek altın ne varsa gösterdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

En Hamarat Benim programıyla tanınan Kadir Ezildi, artık ünlü bir fenomen.

Nişanlandığı günden beri gündemden düşmeyen Kadir Ezildi, her anını sosyal medyadan paylaşıyor.

500 BİN TL HARCADI

Nişan için 500 bin TL harcadığını açıklamasıyla dikkat çeken sunucu Kadir Ezildi, ikinci kez nişan yaptı.

2. NİŞAN

Gamze Türkmen ile nişanlanan Kadir Ezildi, ilk nişanı Erzurum'da yaptı. 2. nişanı da İstanbul'da yapan Ezildi'nin nişan görüntüleri dile düştü. Aşiret düğünlerini aratmayan nişanda gelin ve damada altın yağdı. Ezildi'nin annesi müstakbel gelinine altın yağdırdı ve altınların tepsiyle gelmesi sosyal medyada gündem oldu.

"FELÇ GEÇİRMİŞ GİBİYİM"

Nişanda ne kadar altın takıldığı merak edilen Ezildi, şu açıklamayı yaptı:

"Altınları bugüne kadar saymadın nasıl diye mesaj gelmiş. Benim matematiğim kötü zaten felç geçirmişim gibiyim, o kafayla doğru sayamam. Bir de kimin ne taktığını görmem lazım onları deftere not etmem lazım ki iadeleri yapılacak yarın bir gün. Tadını çıkara çıkara saymak için bütün işlerimi bitireceğim, sakin bir kafayla sayacağım."