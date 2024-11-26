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Haber Merkezi

Ekranların en sevilen programlarından 'En Hamarat Benim'ın sunucusu Kadir Ezildi, sevgilisi Gamze Türkmen ile nişanlanmıştı.

Mutlu anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan fenomen isme sevenlerinden tebrik mesajları yağmıştı.

Kadir Ezildi, şimdi de kardeşini nişanlandı. Ünlü ismin kardeşi Kerem Ezildi, Işıl Özkorucuklu ile aile arasında gerçekleştirilen bir törenle nişanlandı.

Kardeşinin en mutlu günlerinden birinde yanında olan Kadir Ezildi'ye nişanlısı Gamze Türkmen eşlik etti.

"CAN ALICI NOKTA"

Ünlü isim paylaşıma, 'Dünyanın en mutlu insanı kim diye sorsalar, eş seçimini doğru yapanlar derdim. Çünkü kaderimizin en can alıcı noktası eş seçimidir.' notunu düştü.