Fenomen Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen'in başörtüsüz halini paylaştılar Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen'in türbansız hali gösterildi.

Haber Merkezi

En Hamarat Benim yarışmasının sevilen sunucusu Kadir Ezildi ile kız arkadaşı Gamze Türkmen'in nişan töreni çok konuşulmuştu.

Magazin gündeminde günlerce yer alan nişanlılar şoku yaşadı.

BAŞÖRTÜSÜZ HALİ GÖSTERİLDİ

Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında Gamze Türkmen'in evde başörtüsüz haliyle çekilmiş bir videosu paylaşıldı. O görüntülerin izinsiz bir şekilde yayımlanmasına tepkilere neden oldu.

Sabah saatlerinde yaşanan olayın ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, Kadir Ezildi uzun süre sessiz kalmayı tercih etti. Ancak öğleden sonra avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, olayın hukuki boyutlara taşındığını duyurdu.