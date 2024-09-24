Fenomen Kübra Aykut hayatını kaybetti! Veda mektubu ortaya çıktı Damatsız yaptığı düğünle ünlenen TikTok fenometini Kübra Aykut, 5. kattan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'de kendi evinin 5'inci katından atlayarak intihar etti. İntihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi.

VEDA MEKTUBU VAR

Olay, İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede yaşandı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Site güvenliği tarafından durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Kübra Zor'un hayatını kaybettiği belirlendi. Vefat eden Kübra Zor'un naaşı özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

YEMEK YEMİYORDU

Aykut, vefat etmeden 5-6 saat önce sayfasından temizlik yaptığı anları paylaşmıştı. Ünlü fenomen paylaştığı son videoda, ''Enerjimi gayet iyi topladım fakat kilomu toplayamıyorum. 44 kiloya düştüm. Yemek yiyemiyorum. Acıkmıyorum. İnternetten iştah açıcı karışımlar buldum. Vitaminler mi beni acıktırmıyor artık. Doktorum birden yeme dokunur diyor. Ben hiç yiyemiyorum. Sanırım yarın 43 haftaya 40 kilo olurum diye düşünüyorum. Bana acil kilo aldırmanız lazım.'' dedi.

DİLAN POLAT HASTANEYE GELDİ

Ünlü fenomenin sevgilisinin Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya olduğu iddia edildi. Dilan Polat, Kübra Aykut'un naaşın bulunduğu hastaneye geldi. Bir süre hastanede bekleyen Polat, konuyla ilgili polis ekiplerinden ve hastaneden bilgi aldı.