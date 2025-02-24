Fenomen Merve Taşkın'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

DHA

Birçok kez ahlaksız ve uygunsuz paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Merve Taşkın, 14 Şubat'ta yaptığı paylaşımıyla Emniyet ekiplerini harekete geçirdi...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Sevgililer Günü'nde 400 bin TL karşılığı isteyenle 'akşam yemeği' yiyebileceğini belirten Taşkın, kısa sürede büyük tepki topladı..

Tepkiler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Müstehcenlik' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 14 Şubat'ta gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

MÜSTEHCENLİK SUÇUNDAN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Taşkın hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hakkında 'Müstehcenlik' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

14 ŞUBAT PAYLAŞIMI NEDENİYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Merve Taşkın sosyal medya hesabından yaptığı "14 Şubat'ta yalnız olanlara 'akşam yemeği' için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400.000 TL. Özelliklerim: Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz. Güzelim, dışarıya benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin. Türkiye'de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin. Beklediğinden daha zekiyim bol bol şaşıracaksın. Bonus: Manipülasyon yeteneğim fazladır. Dikkat et aşık olma. Bonus2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacın varsa bu konuda da baya iyiyimdir. Bonus3: Mütevazıyımdır" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı nedeniyle İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.