Haber Merkezi
Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'dan üzen haber geldi.
Neşe Özkan'ın karın germe ameliyat ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında kalbi durdu.
BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Neşe Özkan, bugün Bursa'da ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
BERGEN ŞARKISI PAYLAŞTI
Ameliyat öncesinde paylaştığı son hikayesinde Bergen'in bir şarkısını seslendiren Özkan, duygusal anlarıyla takipçilerinin dikkatini çekmişti.
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