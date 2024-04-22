Fenomen Rachel Araz trafik kazası geçirdi! Yaşadığı dehşet anları anlattı Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen Rachel Araz trafik kazası geçirdi. Araz, başından geçenleri ‘’Korkunç bir pazar geçiriyorum’’ diyerek takipçileriyle de paylaştı.

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Sami Kirespi ile mutlu bir evlilik sürdüren 36 yaşındaki fenomen Rachel Araz, şubat ayında üçüncü çocuğunu kucağına almıştı.

Galia ve Lionel adında iki çocuğu olan Araz, üçüncü bebeğinin cinsiyetini doğum sırasında öğrenmişti.

Üç çocuk annesi Rachel Araz, trafik kazası geçirdi. Ölümden döndüğünü söyleyen ünlü isim, başından geçenleri Instagram hesabından yaptığı paylaşımla anlattı.

‘’Korkunç bir pazar geçiriyorum. Ölümden döndüğüm bir kaza geçirdim.’’ diyen Rachel Araz, paylaşımında şunları ifade etti:

"Tam dik açıyla çarptı"

‘’En sol şeritte tek başıma otobanda giderken başka bir araç bana yandan tam dik açıyla çarptı. Beni akan trafikte tur attırarak ters çevirdi. Hava yastıkları patladı, araç durduğu anda o şokla kapımı açıp çimenlere koştum başka biri daha çarpmasın diye.

"Binlerce şükür ki iyiyim"

Sonrası ambulans, polis, hastane. Binlerce şükür ki iyiyim ama yaşadığım travmayı bir saniye dahi unutamıyorum.

"Allah korudu"

O saniyeler sadece şunu düşündüm; demek böyle ölüyor insanlar trafik kazalarında. Siz ne kadar dikkat ederseniz edin başınıza bu gelebiliyor. Sinir sitemim çöktü, durmadan ağlıyorum. Allah korudu, başka bir açıklaması yok. İyi ki yalnızdım şükürler olsun ki, aksini düşünmek dahi istemiyorum.’’