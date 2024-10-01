Fenomen Şeyma Subaşı bacaklarını ayırarak oturdu. Karelere yorum yağdı Ünlü fenomen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Haber Merkezi

Özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, şimdi de yeni pozlarıyla gündem oldu.

Şu sıralar sevgilisiz aksiyonsuz bir hayat süren ünlü fenomen, görülmemiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Yayınladığı fotoğraflara yorum yağan ünlü fenomen en çok bacaklarını açıp oturduğu pozla konuşuldu.

HEYECANLI

Subaşı yayınladığı kareler; "Her şey için çok heyecanlıyım. Bir sonrakinde görüşmek üzere" notunu düştü.