Fenomen taklidi yapan Nurgül Yeşilçay son paylaşımıyla güldürdü: "Kıyafetlerim pazardan" Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, lüks hayatları mercek altına alınınca fakirlik yarışına giren fenomenleri tiye aldı.

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Son olarak Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay

Boş vakitlerinde bol bol Instagram videosu çekiyor.

Sosyal medyanın aktif ünlülerinden Nurgül Yeşilçay artık kurgu yapmaya da başladı.

Oyuncu arkasında Türkiye haritası, önünde bir soba olduğu halde kahvesini yudumlayarak poz verdi.

"Üstümdekiler de pazardan zaten"

Fenomenleri ti’ye alan Yeşilçay “Kafe yerine kahvehaneye gidip Türk kahvemi soba başında yudumlamak zorunda kalıyorum. Üstümdekiler de pazardan zaten! Tanıdık geliyor mu?” dedi