Fenomen Duygu Özaslan'a 114 bin lira ceza

2 milyon takipçisi olan Duygu Özaslan, Instagram hesabında reklam paylaşımında bakanlığın kararına uymadığı için 114.326 liralık ceza yedi.

Geçtiğimiz yıl sosyal medyadan kazanç elde edenleri denetleme amaçlı olarak "#işbirliği" yazısı zorunlu tutulmuş, sosyal medyadaki ünlü isimler de bu konuda uyarılmıştı. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne göre yapılan paylaşımlarda, bir ürün ya da hizmete yönelik tanıtım ve yönlendirme yapılması halinde söz konusu içeriğin reklam olduğunun belirtilmesi gerekiyordu.

Anca uyarılara rağmen sosyal medyayı gelir kapısı haline getiren fenomenler, bu kuralı hiçe sayıyordu.

İLK CEZA GELDİ

Instagram'da 2 milyon takipçisi olan ve yaptığı reklam içerikli paylaşımlarıyla lüks bir hayat yaşayan Duygu Özaslan, yasalara aykırı davranınca cezayı alan ilk fenomen oldu.

114 BİN TL

Uyanıklık yapan ünlü fenomen, 'işbirliği' yazısını görünür bir şekilde paylaşmayınca cezayı yedi. Özaslan'a 114 bin 236 TL para cezası kesildi.