Şaşalı paylaşımlarının yerini yer sofrasında çekilmiş pozlar aldı. Soruşturma korkusunun "fakirleştirdiği" Tayyargiller, sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.
Paris'ten, Bali'den pozlar paylaştılar
Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gözler diğer fenomenlere çevrildi. Çünkü onların da mal varlıkları incelenmeye başlandı. Özlem Altınok Öz ve Tayyar Öz çifti de o fenomenlerden. Paris'ten, Bali'den, farklı mekanlardan videolar çekip, lüks içindeki yaşamlarını takipçileriyle paylaşıyorlardı.
Lüks yaşamın yerini köy hayatı pozları aldı
Ancak Polat çiftinin cezaevine girmesinden sonra, bu lüks paylaşımların yerini daha sade köy hayatı aldı. Çift, soba önünde, yer sofrasında poz verince, takipçileri "Tamam en fakir sizsiniz" yorumları yapıldı.
Geçen sene köyde çekilen fotoğrafını paylaşan Özlem Altınok Öz ve Tayyar Öz çifti, "Geçen sene de en afkir bizmişiz" sözlerini sarf etti.
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