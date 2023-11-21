Fenomenler, soruşturma korkusuyla fakiriz pozları verdi Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanması sonrası fenomenler, soruşturma korkusuyla fakir olduklarını ima eden paylaşımlar yapmaya başladı.

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ensonhaber.com

Şaşalı paylaşımlarının yerini yer sofrasında çekilmiş pozlar aldı. Soruşturma korkusunun "fakirleştirdiği" Tayyargiller, sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.

Paris'ten, Bali'den pozlar paylaştılar

Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gözler diğer fenomenlere çevrildi. Çünkü onların da mal varlıkları incelenmeye başlandı. Özlem Altınok Öz ve Tayyar Öz çifti de o fenomenlerden. Paris'ten, Bali'den, farklı mekanlardan videolar çekip, lüks içindeki yaşamlarını takipçileriyle paylaşıyorlardı.

Lüks yaşamın yerini köy hayatı pozları aldı

Ancak Polat çiftinin cezaevine girmesinden sonra, bu lüks paylaşımların yerini daha sade köy hayatı aldı. Çift, soba önünde, yer sofrasında poz verince, takipçileri "Tamam en fakir sizsiniz" yorumları yapıldı.

Geçen sene köyde çekilen fotoğrafını paylaşan Özlem Altınok Öz ve Tayyar Öz çifti, "Geçen sene de en afkir bizmişiz" sözlerini sarf etti.