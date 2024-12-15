Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı
AA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Ferdi Tayfur'dan üzen haber geldi.

Sevilen sanatçı, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Sanatçı Ferdi Tayfur'un yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

EVİNE SAĞLIK EKİBİ TALEP EDİLDİ

Adaköy Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki evinde rahatsızlanan Tayfur için evinde çalışanlar tarafından sağlık ekibi talep edildi.

TEDAVİYE ALINDI

Yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sanatçının tedaviye alındığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Adile Topçu
Adile Topçu
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