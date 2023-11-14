Ferdi Tayfur ikinci kez dede olacak! Güzel haberi kızı Tuğçe Tayfur duyurdu Çalkantılı özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren ve 3 ay önce de nikah masasına oturan Tuğçe Tayfur, ikinci kez hamile olduğunu açıkladı.

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Yeşilçam'ın usta oyuncuları Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Bir küs bir barışık olduğu eski nişanlısı Burak Kalfa tarafından fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü açıklamış, olay uzun süre konuşulmuştu.

3 ay önce evlendi

Kalfa ile davalık olan Tuğçe Tayfur, son olarak iş insanı Muhammet Aydın ile 3 ay önce dünyaevine girdi.

Birlikteliklerini gözler önünde yaşayan çift, sık sık romantik karelerini takipçileriyle paylaşıyor.

İkinci kez hamile

Son olarak Tuğçe Tayfur'dan güzel haber geldi.

Hesabından eşiyle olan fotoğrafını paylaşan Tayfur, ikinci kez anne olacağını duyurdu.

Elinde ultrason fotoğrafı olan Tayfur, "Ya ne diyorsun? Ay çok heyecanlıyım." notunu ekledi.

Tuğçe Tayfur'un, 2019’yılında ayrıldığı Taner Şafak ile evliliğinden 7 yaşında Efe adında bir oğlu var.