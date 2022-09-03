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- Ferdi Tayfur torunu ile poz verdi
Ferdi Tayfur torunu ile poz verdi
Yüz felci geçirdikten sonra gözlerden uzak bir yaşam süren Ferdi Tayfur'un kızı, oğlu ve babasını çektiği fotoğrafı paylaştı.
- Haber Merkezi
- 03.09.2022 - 16:25
Arabesk müziğin üsta isimi Ferdi Tayfur, bir döneme damga vuran sanatçılar arasında anılıyor.
76 yaşındaki usta sanatçı 2011 yılında geçirdiği yüz felci sonrasında içine kapanarak gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başladı.
Kızı fotoğrafını paylaştı
Marmaris'te yaşayan Tayfur, uzun süre ardından sosyal mecralarda göründü.
Kızı Tuğçe Tayfur, babası ile oğlu Taner Efe'nin yer aldığı fotoğrafı paylaştı.
Şeker hastalığıyla mücadele veren Ferdi Tayfur'ın beyazlayan saç ve sakalı da dikkat çekti.
İşte o paylaşım...