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Ferdi Tayfur torunu ile poz verdi

Ferdi Tayfur torunu ile poz verdi

Yüz felci geçirdikten sonra gözlerden uzak bir yaşam süren Ferdi Tayfur'un kızı, oğlu ve babasını çektiği fotoğrafı paylaştı.