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2 Ocak'ta hayatını kaybeden arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un ölümü tüm ülkeyi yasa boğmuştu.

Ölümünden sonra da aile içi problemlerle gündem olan Tayfur, özellikle kızı Tuğçe Tayfur ile ilgili birçok haberle gündemden düşmüyor.

TUĞÇE TAYFUR DA MİRAS ALACAK

Söylemezsem Olmaz programına canlı yayında bağlanan Ferdi Tayfur’un avukatı, “Tuğçe Hanım mirastan menedilmedi, mirastan payını alacak.” dedi.

‘Mirasa bir vakıf veya şahıs eklendi mi?’ sorusuna ise avukat, önümüzdeki haftalarda açıklama yapılacağını belirtti. Avukat,“Vasiyet önümüzdeki haftalarda açıklanacak. Aile şu an acısını yaşıyor.” dedi.

SAHTE DİLEKÇE İDDİASI

Avukat, Tuğçe Tayfur’un eşiyle ilgili “Ferdi Ağabey'in Tuğçe Hanım'dan 50 milyon istediğine yönelik dilekçe paylaştılar. O dilekçe s*hte, bu sebeple taraflara dava açtım ve aklıma şu geldi. Muhammed Aydın’la ilgili hakkında açılmış çok sayıda d*landırıcılık davaları var. Bu konuda Tuğçe Hanım'a ve Necla Hanım'a yanlış bilgi verip, baba kızın arasını o mu bozdu diye düşünüyorum.” dedi.