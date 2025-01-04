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Haber Merkezi

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı Ferdi Tayfur, vefatıyla sevenlerini yasa boğdu.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki ünlü sanatçı Tayfur, geride binlerce eser bıraktı.

AKM'DE TÖREN

Ferdi Tayfur, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenirken, hayranları da akın etti.

Anma törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılıyor.

TAYFUR'UN SEVİLEN ŞARKILARINI SÖYLEDİLER

AKM önüne binlerce insan toplandı. Hayranları yağmur altında sanatçının şarkılarını söyledi.

Ferdi Tayfur'un Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi AKM'ye getirildi.

AKM'de slogan atılmaması ve şarkı söylenmemesi için uyarıda bulunuldu.

AKM'NİN İÇERİSİ DE DOLDU TAŞTI

Ferdi Tayfur'un cenazesi, Türk bayrağına sarılı bir şekilde AKM'ye getirilmesinin ardından içeriye alınan kabalık, salonu doldurdu.

Kalabalığın tören için salondaki yerini almasının ardından da Ferdi Tayfur'un hayatına ve konserlerine dair detaylar, izlettirildi.

O sırada herkesin diline dolanan "İçim Yanar" şarkısının çalmaya başlaması, salondakilerin duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

HEP BİR AĞIZDAN DUALAR EDİLDİ

Ardından ise Kur'an tilavetine geçildi ve Tayfur için dua etmek üzere eller havaya kalktı.

AKM'DEKİ TÖRENİN ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Sanatçının cenaze namazı Sarıyer'de bulunan Emirgan Çınaraltı Camii'nde kılınacaktı.

Ancak yoğun katılım nedeniyle Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

İkindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ferdi Tayfur'un cenazesi Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.