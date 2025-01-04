Haber Merkezi

Antalya’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur’un vefatı, hayranlarını yasa boğarken, cenaze töreninde yaşanan gerginlik gündeme damga vurdu. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından naaşı, cenaze namazı için Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne getirildi. Ancak cami bahçesinde, ünlü sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ve yakınları arasında tansiyon yükseldi.

KIZI, YEĞENİ TARAFINDAN ENGELLENDİ

Ferdi Tayfur’la bir süredir görüşmediği bilinen Tuğçe Tayfur, babasının tabutuna dokunmak üzere cami bahçesine geldiğinde, bir kadın tarafından sert bir şekilde engellendi. Söz konusu kadının, Tayfur’un yeğeni olduğu öne sürüldü. "O buraya gelmeyecekti... Onun yüzünden öldü!" diye bağırarak Tuğçe Tayfur’a tepki gösteren kadınla Tuğçe arasında kısa sürede tartışma alevlendi. Karşılıklı hakaretlerin havada uçuştuğu bu gerginliği, çevredeki vatandaşlar araya girerek sonlandırmaya çalıştı.

NECLA NAZIR: "SÜREKLİ SUSKUN KALDIK"

Kavgaya sert bir dille tepki gösteren Ferdi Tayfur’un eski eşi ve Tuğçe Tayfur’un annesi Necla Nazır, yaşananlara dair TV100'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ferdi Tayfur’un sevenlerine şunu söylemek istiyorum: Orada biri çıkıp ‘Hastaneye neden gelmediniz?’ dedi. Gelmedik çünkü sebebini açıkça gördünüz! Sürekli suskun kaldık, ama bu cenazede yaşananlar tahammül sınırlarını aştı.

"ÖLÜYE SAYGISI OLMAYANIN DİRİYE HİÇ OLMAZ"

Nazır, kızının babasına saygı duymadığını ima eden iddiaları reddederek, şunları söyledi:

Onun babasıyla arasında bir sorun yoktu. Ama cenazede bile bu kadar saygısızca davrananların hayattayken nasıl davranmış olabileceğini düşünmek bile istemiyorum. Ölüye saygısı olmayanın diriye hiç olmaz. Babasının elini öptürmediler, kızımı tabuta yaklaştırmadılar. Resmen bir etten duvar ördüler!

Tüm bu gerginliklere rağmen Ferdi Tayfur, sevenlerinin dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ancak yaşananlar, ailesindeki kırgınlıkların cenaze törenine dahi taşındığını bir kez daha gözler önüne serdi.