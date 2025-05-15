Haber Merkezi

2 Ocak'ta vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasının ölümünün ardından dikkat çeken paylaşımlarına devam ediyor.

Cenaze töreninde ünlü sanatçısının vefatından önce arasının bozuk olduğu Ferdi Tayfur’un kızı ile aile bireyleri arasında kavga çıkmıştı.

GİYİM MAĞAZASI VARDI

Tayfur'un küs olduğu şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın ile birlikte açtığı Tarabya'daki giyim mağazasını kapatmıştı.

Mağazalarına tek tek kilit vuran Tuğçe, bu marka yüzünden babası Ferdi Tayfur ile davalık olmuştu.

Instagram hesabından yazdığı mesajlarla gündem olan ünlü şarkıcı, yine merak uyandırdı. 'Evlatlarımız için çabaladığımız işimize göz diktiniz' ifadesini kullanan Tayfur'un paylaşımı şu şekilde:

"DÜŞMAN ETTİNİZ"

'Gece gündüz çalışarak evlatlarımız için çabaladığımız işimize göz diktiniz. Milyonlarca zarara uğrattınız! Yaşlı bir adamı aldığı ilaçların ağırlığından manipüle edip düşman ettiniz. Şu an duruşma başlamak üzere. Ya Allah bismillah Allah-u Ekber! Ne diyim ki? Biz kalkarız ayağa da bu çocukların hakkını siz nasıl ödersiniz bakacağız''

Çocuklarının olduğu fotoğrafı yayınlayan Tayfur, gönderisinde eşi Muhammet Aydın'ın sosyal medya hesabını etiketledi.