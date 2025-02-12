Ferdi Tayfur'un miras bırakmadığı kızı Tuğçe Tayfur'dan imalı sözler

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Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un 17 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda yazdırdığı vasiyeti, önceki gün Marmaris Adliyesi'nde açıklanmıştı. Tayfur vasiyetinde, iki çocuğunun adını geçirmemişti. Onlar Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'dı.

Vasiyet konusunda kriz yaşayan Ferdi Tayfur'un yeğenleri ve kızı arasında bu sefer de 40 mevlidi krizi çıktı. Tayfur'un yeğenleri yaptıkları açıklamada, sanatçı için 12 Şubat Çarşamba günü saat 18.00'de İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okunacağını duyurdu. Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ise bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, babası için farklı bir camide Kur'an okutulacağını duyurdu.

"BEDEN DİLİ BİLİR MİSİNİZ?"

Ferdi Tayfur'un vefatının 40. gününde babasıyla çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Tuğçe Tayfur, "Beden dili diye bir şey var biliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.