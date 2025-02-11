Haber Merkezi

2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un haftalardır konuşulan mirası geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Sanatçının vefatının ardından açıklanan miras ailede krize neden olmuştu.

Mirasta adı geçmeyen büyük oğlu Timur Turanbayburt'un babasına attığı iddia edilen hakaret mesajları ortalığı karıştırdı. Tepkilerin hedefinde olan Turanbayburt, açıklama yaptı.

Paylaşımların gündem olmasıyla açıklama yapan Turanbayburt, öfke kustu.

Kendi hesabından bir video yayınlayarak hakkındaki iddiaları yalanlayan Turanbayburt, sitem ederek şu ifadeleri kullandı:

"ÇOK SARSILDIM"

"Çok moralim bozuk. Herkes arkamdan bir şey konuşuyor. Benim 2 tane erkek evladım var. Onların üstünden bana geliyorlar. Adadan ayrılış nedenim 2 çocukla babamın rahatsızlığından dolayı üzmemek için konuşmadığımdan dolayı ben gittim. Kimse beni kovmadı.

Duyduklarım beni çok sarstı. İstanbul'a geri döndüm ama beni rahat bırakmadılar. Üstüme geldiler. Babama böbreğimi verdiğim için para istemişim. Hiç böyle bir şey olmadı. Ben kendi isteğimle gidip babam yaşasın diye verdim. Antalya'da gözümü açtığımda Tuğçe ve Cumali vardı. Babam bana küs gitti.

"BASIN DANIŞMANI ARAMIZI BOZDU"

Benim medya hesabımı kullanmışlar. Benim daha yeni yeni haberim oluyor. Hesabımdan paylaşım yapıp beni babama düşman etmişler. Bizim aramızda düşman olacak bir şey yoktu. Bazı hadsizler, kendini bilmezler babama beni düşman etmişler. Tuğçe ile babamın arasına giren o basın danışmanıdır. O basın danışmanı yılanın tekidir. Babamın şu anda basın danışmanı falan yok. Tek emmioğlu ilgileniyor. Her tarafa çıkıp basın danışmanının kendisi olduğunu söylüyor.

Sen nesin şimdiye kadar bir konser mi yaptın? Bilin istiyorum. Beni sırtımdan vuruyorlar. Ben size ne yaptım? Paranızı mı yedim? Ortalıkta bir avukat dolaşıyor. Babam onun dizinde ağlamış güya...

Benim babam kimsenin dizinde, kolunda ağlamaz. Kendini bilmez hadsiz avukat, babamın ismini kullanma. Sen bizim avukatımız falan değilsin. Ben seni görmek istemiyorum. Hakkımı helal etmiyorum."