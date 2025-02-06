Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Kızı Tuğçe Tayfur çıldırdı

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Antalya'da tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 2 Ocak'ta hayatını kaybeden Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vasiyeti sonunda açıklandı.

Tayfur'un mirasının bir kısmını TSK, Darüşşafaka ve LÖSEV'e bağışladığı ortaya çıktı.

Tayfur'un vasiyetinde, Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını; beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı kaydedildi. Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'a mirastan pay bırakılmadı. Bunun üzerine de iki isim vasiyete itiraz etti.

Babasının miras bırakmadığı Tuğçe Tayfur da sosyal medya hesabından sert sözlerle açıklama yaptı. Ağabeyi Timur ile fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur, yeğenlerine seslendi:

"BİZ BABAMIZI BİLİYORUZ"

"Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım abi. Sen hiç canını sıkma. Babama böbreğini verdiğinde, yanında babamın eline doğan amca oğlum Cumali abi ve ben vardık, yiyenler ya da başkaları yoktu! Biz babamızı biliyoruz, eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, o bütün mal varlığını kurumlara bırakırdı. Allah yattığı yeri nur etsin.

"ÇIKAR İLİŞKİSİ"

Ama siz şunu unutmayın. Kalabalık gözükenler, azınlık gözükenlere karşı haklı değildir. Bu tamamen çıkar ilişkisidir. Vefatından 4 gün sonra, daha bizim gözümüzdeki yaş kurumadan, koşa koşa gidip veraset ilamı talep etmelerini beklemiyoduk. Daha 40'ı çıkmadan mahkemelere düştünüz! Yazıklar olsun hepinize. Kurumları öne sürerek kendinize geçirdiklerinizi saklayamazsınız. Adayı, şirketi, telif haklarını, taşınmazlarını, ne var ne yok Nilüfer ve Şirin Gözalıcı’nın ve alakasız 3.kişi akrabalarının üstüne geçirmişler de, babam tarafından kurumlara yapılan bağışların reklamını yapıyorlar utanmadan.

"PEŞİNİ BIRAKMAM"

Ben daha fazla bir şey demeyeceğim ama bu işin peşini de bırakmayacağım! Sizi Türk adaletine teslim ediyorum. Ama 1 yıl, ama 10 yıl. Şimdi babamın adını ağzına alma sen yiyen. Babamın hesabından uzak dur, çok yeğen olmak istiyorsan prim yapmadan kendi içinde yeğen ol. Unutma ki seninle başladığımız kavgada babamı dahil edip ona videolar çektirdin, kışkırttın da kışkırttın... He biz de senin kurduğun tuzağa düştük evet! Ben senin yaptıklarına susuyorum diye unuttuğumu zannetme sakın. Bırakın babam dayınız olarak kalsın! Babamın eserleri Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır Gözalıcılara değil."