Ferhan Şensoy'un sağlık durumunu kızları açıkladı

İç kanama geçiren usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, babasının sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy'un geçen ay geçirdiği operasyon sonucu ameliyat bölgesinde oluşan komplikasyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

KIZLARINDAN SEVİNDİREN HABER GELDİ

Şensoy'un kızı Derya Şensoy'dan sevindiren haber geldi. Ferhan Şensoy'un kızları Derya ve Ferhan Şensoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,şu ifadeleri kullandı:

"ŞU ANDA SAĞLIK DURUMU İYİ"

"Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz"