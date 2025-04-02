Haber Merkezi

"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sevilen sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) verdiği konser sırasında fenalaşmasının ardından müdahalelere rağmen 58 yaşında hayatını kaybetti.

Konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Volkan Konak'ın cenazesi, uçakla Türkiye'ye getirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

KKTC polisi, Konak'ın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Konak'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak ileri tetkikle belirleneceği bildirildi.

Volkan Konak'ın yakın arkadaşı Ferhat Göçer ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda soruşturmanın takipçisi olacağını dile getirdi.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Göçer; ''Otelde hazır bekleyen bir ambulans ve profesyonel CPR ekibi var mıydı? Otel ve hükümet yetkililerini defalarca uyardım. Bu soruşturmanın birebir takipçisi olacağız..'' ifadelerini kullandı.