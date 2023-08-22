Ferman Toprak bakıcı fiyatlarına tepki gösterdi Bakıcı maaşlarına isyan eden ünlülere bir yenisi daha eklendi. Türkücü Ferman Toprak, kızına bakıcı ararken yaşadıklarını "15 bin TL, 20 bin TL, 25 bin TL maaş beğenmiyorlar. Anlamış değilim. Bir öğretmen bu maaşları alamıyor" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Çocuklarına bakıcı arayan ünlüler artan maaşlara isyan etmeye devam ediyor.

Geçen sene ikiz bebeklerini kucağına alan oyuncu Seray Sever bakıcı fiyatlarına isyan etmişti.

Sever, “İkizleri düşünün... Yabancı dadılar 1.500 dolardan (27 bin TL) kapıyı açıyor. Hemşireler ise 30 binden başlıyor. Her şey uçmuş gidiyor.” ifadelerini kullandı.

Sever'in yanı sıra şarkıcı Alişan da 2 çocuğu için tuttuğu iki bakıcıya aylık 60 bin lira ödüyordu.

Alişan, "Yeter iki çocuk iki dadı üç çocuk üç dadı. Yeter! Ekonomik kısıtlamalara gidiyoruz artık." şeklinde konuştu.

Ünlüler isyanda: Bakıcı fiyatları çok pahalı

Seray Sever ve Alişan'ın ardından Kıvanç Tatlıtuğ'un da oğlu Kurt Efe için 25 bin TL maaşla bakıcı tuttuğu biliniyor.

Bakıcı fiyatlarına isyan eden ünlüler dert yanmaya devam ederken şimdi de türkücü Ferman Toprak devreye girdi.

Türkücü Ferman Toprak da aynı şoku yaşadı

Toprak, 2018'de dünyaya gelen kızı Adel Su'ya bakıcı aramak için arayışa girdi.

Bakıcı fiyatlarına isyan eden Ferman Toprak, maaş talepleri karşısında şaşkına uğradı.

Ferman Toprak konuyla ilgili tepkisini dile getirmek için sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Bakıcıların 25 bin liraya kadar çıkan ücretleri beğenmediğini belirten Toprak, "Onlar mı seni mutlu edecek, sen mi onları mutlu edeceksin. Yoksa çocuğa mı bakacak? Anlamış değilim" dedi.

"15 bin TL, 20 bin TL, 25 bin TL maaşı beğenmiyorlar: Öğretmenler bu kadar alamıyor"

Bir hayli sitem eden Ferman Toprak, "Özel bir şeye değinmek istiyorum. Biz çocuklarımızı boşuna okutuyoruz. Okulu, üniversiteyi bitirecek, ne iş yapacak? Bugün Türkiye şartlarında en trend iş evlerde yatılı çalışmak, çocuk bakmak... 15 bin TL, 20 bin TL, 25 bin TL maaşı beğenmiyorlar. Onlar mı seni mutlu edecek, sen mi onları mutlu edeceksin. Yoksa çocuğa mı bakacak? Anlamış değilim. Bir öğretmen bu maaşları alamıyor. Ne ara bu fiyatlar böyle yükseldi? Biz 15 - 20 gündür Adel'e bakıcı arıyoruz ama bu fiyatlarla değil yani... 'İnsaf' diyoruz ya..." şeklinde konuştu.