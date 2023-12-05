Fermuarlı külot giyen ünlü model Irina Shayk, verdiği pozlarla şaşırttı Dünyaca ünlü model n Irina Shayk, son pozlarıyla ağızları açık bıraktı.

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2019'da oyuncu Bradley Cooper ile birlikteliğini sonlandıran dünyanın en güzel mankenlerinden Irina Shayk, Gisele Bündchen'in eski eşi Tom Brady ile ilişki yaşamıştı.

İlişkileri yürümüyor

Tom Brady ile birlikteliğini önce reddeden ancak daha sonra aşkını saklamaktan çekinmeyen modelin bu ilişkisi çok kısa sürmüştü.

Rus güzelliği

Yoğun tempoda çalışan Rus model, pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

Cooper ile birlikteliğinden Lea De Seine adında kızı bulunan Irina Shayk, minicik bir etekle pozlar verdi.

Mini etekle eğildi

Bile bile frikik veren ve iç çamaşırının görünmesini hiç umursamayan modelin eğilerek verdiği pozlar da herkesi şaşırttı.

Siyah deri bir mutfak önlüğüyle de pozlar veren ünlü modele, yorum yağdı. Shaky'ın gönderisi beğeni yağmuruna tutuldu.