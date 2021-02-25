Fernando Muslera: Bizimki aşktan öte

Fernando Muslera, eşi Patrica Callegro'ya duyduğu aşkı anlattı.

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 4 yıllık sevgilisi model Patrica Callegro ile 2016’da evlenmişti.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Oğulları Kalias, Kasım 2017’de, kızları Tiziana Ekim 2019’da dünyaya gelmişti. Çift geçtiğimiz günlerde ailece özel olarak tuttukları fotoğrafçıya özel pozlar verdi.

"BİRBİRİMİZDEN ASLA SIKILMAYIZ"

Eşini öpücüklere boğan Sarı-Kırmızılı eldiven, “Bizimki aşktan da öte. Patrcia ile 7/24 birlikte olsak bile birbirimizden hiç sıkılmayız” dedi.

Muslera, daha önce veridği bir röportajda da eşi için şu sözleri söylemişti:

"ÇOK ŞANSLI BİR ADAMIM"

"Eşim bana dünya tatlısı iki çocuk hediye etti. Fiziği gibi kalbi de güzel olan bir kadınla evlendiğim için kendimi çok şanslı bir adam olarak görüyorum"