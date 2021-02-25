Euro
8.7332
0.08%
Dolar
7.1603
-0.13%
Altın
414.3
-0.32%
Borsa
1.483
0%
Bitcoin
359.850
-0.85%
EXEN Coin
16.85
0.41%
6ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 6 C

    Fernando Muslera: Bizimki aşktan öte

    Fernando Muslera, eşi Patrica Callegro'ya duyduğu aşkı anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2021 - 07:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fernando Muslera: Bizimki aşktan öte

    Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 4 yıllık sevgilisi model Patrica Callegro ile 2016’da evlenmişti.

    AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

    Oğulları Kalias, Kasım 2017’de, kızları Tiziana Ekim 2019’da dünyaya gelmişti. Çift geçtiğimiz günlerde ailece özel olarak tuttukları fotoğrafçıya özel pozlar verdi.

    "BİRBİRİMİZDEN ASLA SIKILMAYIZ"

    Eşini öpücüklere boğan Sarı-Kırmızılı eldiven, “Bizimki aşktan da öte. Patrcia ile 7/24 birlikte olsak bile birbirimizden hiç sıkılmayız” dedi.

    Fernando Muslera: Bizimki aşktan öte #1

    Muslera, daha önce veridği bir röportajda da eşi için şu sözleri söylemişti:

    "ÇOK ŞANSLI BİR ADAMIM"

    "Eşim bana dünya tatlısı iki çocuk hediye etti. Fiziği gibi kalbi de güzel olan bir kadınla evlendiğim için kendimi çok şanslı bir adam olarak görüyorum"

    Fernando Muslera: Bizimki aşktan öte #2

    Fernando Muslera: Bizimki aşktan öte #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir