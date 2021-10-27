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    Feyyaz Şerifoğlu, Merve Dinçkol'la aşk yaşıyor

    Camdaki kız dizisinin Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun gerçek aşkı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 07:29
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 07:33
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    Feyyaz Şerifoğlu, Merve Dinçkol'la aşk yaşıyor

    Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Sedat karakteriyle adından söz ettiren Feyyaz Şerifoğlu, yeni bir aşka yelken açtı.

    GERÇEK AŞKI MERVE ÇIKTI

    Şerifoğlu'nun Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Merve Dinçkol ile birliktelik yaşadığı öğrenildi.

    Şerifoğlu ve Dinçkol, Rumelihisarı'nda bir mekan çıkışı böyle görüntülendi. Aşkları belgelenen ikili muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı ve araçlarına binerek uzaklaştı.

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    Feyyaz Şerifoğlu, Merve Dinçkol la aşk yaşıyor #3Feyyaz Şerifoğlu, Merve Dinçkol la aşk yaşıyor #4

    Feyyaz Şerifoğlu, Merve Dinçkol la aşk yaşıyor #5

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