- Haberler
- Magazin Haberleri
- Feyyaz Şerifoğlu, Merve Dinçkol'la aşk yaşıyor
Feyyaz Şerifoğlu, Merve Dinçkol'la aşk yaşıyor
Camdaki kız dizisinin Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun gerçek aşkı ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 27.10.2021 - 07:29
- Güncelleme : 27.10.2021 - 07:33
Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Sedat karakteriyle adından söz ettiren Feyyaz Şerifoğlu, yeni bir aşka yelken açtı.
GERÇEK AŞKI MERVE ÇIKTI
Şerifoğlu'nun Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Merve Dinçkol ile birliktelik yaşadığı öğrenildi.
Şerifoğlu ve Dinçkol, Rumelihisarı'nda bir mekan çıkışı böyle görüntülendi. Aşkları belgelenen ikili muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı ve araçlarına binerek uzaklaştı.