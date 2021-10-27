Feyyaz Şerifoğlu, Merve Dinçkol'la aşk yaşıyor

Camdaki kız dizisinin Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun gerçek aşkı ortaya çıktı.

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Sedat karakteriyle adından söz ettiren Feyyaz Şerifoğlu, yeni bir aşka yelken açtı.

GERÇEK AŞKI MERVE ÇIKTI

Şerifoğlu'nun Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Merve Dinçkol ile birliktelik yaşadığı öğrenildi.

Şerifoğlu ve Dinçkol, Rumelihisarı'nda bir mekan çıkışı böyle görüntülendi. Aşkları belgelenen ikili muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı ve araçlarına binerek uzaklaştı.