Feyza Aktan oyunculuk eğitimi alıyor

Özcan Deniz ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Feyza Aktan, oyunculuk için kolları sıvadı.

2018’de Özcan Deniz'le evlenen ancak mutlulukları uzun sürmeyen Feyza Aktan'dan yeni haber var.

Son olarak velayeti alan Aktan, kendi parasını kazanmak için yeni bir hamle yaptı. Oyunculuk yapmaya karar veren Feyza Aktan, ders almaya da başladı. Genç anne, kendini hazır hissettiğinde gelen teklifleri değerlendirecek.

Aktan, Özcan Deniz ile birlikte olduğu dönemde, eşinin yapımcı ve yönetmen olarak çektiği ‘Senkron’ dizisinde oynamıştı. Yine karı-koca rolündeydiler.

"İYİ ANNE OLSUN YETER"

İkili, bir süre önce de çocuklarının velayeti için birbirine girdi. Özcan Deniz eski eşi için aylık 10 bin TL, oğlu Kuzey için ise 2 bin 500 TL nafaka öderken “Kadınların çoğu nafaka koparmak için boşanıyor. Benim derdim nafaka değil, velayet! Oğluma karşı iyi bir anne olsun. Gelsin neyim var neyim yok canımla beraber hepsini alsın.” demişti.