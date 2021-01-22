Feyza Aktan, Özcan Deniz'den şikayetçi oldu

Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Feyza Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu ve 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde şu iddialara yer verildi:

ALDATMA VAR

“Feyza Aktan’ın hamile olduğu dönemde Özcan Deniz, evlenmeden önce bir evlilik sözleşmesi yapmak istedi. Sözleşmede, Aktan’ın evlilik birliğinden doğmuş olan ve doğacak tüm haklarından feragat ettiği, bir katkı payı talep etmeyeceği gibi hükümler yer almaktaydı. 25 Ocak 2018’de Deniz’in, Aktan’ı eski sevgilisi Buse Narcı’yla aldattığı haberleri çıktı. Deniz, evi terk edip arkadaşına giden Aktan’ı tehditle eve getirip kapıyı kilitledi. Aktan kurtulmaya çalıştı, ancak Deniz boğazına yapışarak tokatlar attı ve kafasına vurdu. Hamile olan Aktan’ı karnının üstüne gelecek şekilde yere itekleyen Deniz, ‘Ağabeyimdeki silahı alacağım, ikimizi de öldüreceğim’ diyerek oradan ayrıldı.”

"YÜZÜNDE SİGARA SÖNDÜRÜRÜM"

Sözleşmeden vazgeçen Özcan Deniz, her şeyin yoluna gireceğine dair söz vererek Feyza Aktan’la evlendi. Çocuk doğduktan sonra evlilik sözleşmesini yeniden gündeme getiren Deniz, eşi üzerinde baskı kurdu. Çocuğunu ve ailesini düşünen Feyza Aktan, bu sözleşmeyi imzalamak zorunda kaldı. Aktan, Almanya’da tatildeyken Deniz bir kadınla mesajlaşınca aralarında yine tartışma çıktı. Dilekçede, Deniz’in yine şiddet uyguladığı, “Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm.” diye tehdit edildiği ifadelerine yer verildi. Aktan, darp raporu alıp boşanmak istedi.

İddiaların asılsız olduğunu belirten Özcan Deniz, karara itiraz etti. Dilekçede, “Özcan Deniz’in, Feyza Aktan’a yönelik hiçbir şiddet, hakaret ve tehdit eylemi olmamıştır. Şiddete dair bir delil de sunmamıştır.” denildi.